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MOSSAD’dan Hizbullah'a tuzak! Kritik isim Cristiana...

MOSSAD’dan Hizbullah'a tuzak! Kritik isim Cristiana...

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 09:43
İsrail'in Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarını patlatması dünya genelinde gündem olurken konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Paravan şirketler üzerinden Hizbullah'ın güveninin kazanıldığı belirtilirken saldırının kilit isminin BAC şirketi ve kurucusu Cristiana Barsony-Arcidiacono olduğu da iddialar arasında.
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