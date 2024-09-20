MOSSAD’dan Hizbullah'a tuzak! Kritik isim Cristiana...

İsrail'in Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarını patlatması dünya genelinde gündem olurken konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Paravan şirketler üzerinden Hizbullah'ın güveninin kazanıldığı belirtilirken saldırının kilit isminin BAC şirketi ve kurucusu Cristiana Barsony-Arcidiacono olduğu da iddialar arasında.

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