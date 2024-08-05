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Mossad Tahran’a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de alternatif senaryoları değerlendirdi

Mossad Tahran’a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? | Uzman isimler A Haber’de alternatif senaryoları değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 00:53
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. Haniye'ye düzenlenen suikast ile ilgili İran'ın güvenlik zafiyetleri dünyada büyük tartışma konusu oldu. Peki Haniye suikastı nasıl aydınlatılacak? Mossad Tahran'a mı sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Uzman isimler A Haber'de alternatif senaryoları değerlendirdi. İşte detaylar...
Haniye suikastı nasıl gerçekleşti?
Haniye suikastı nasıl gerçekleşti?
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