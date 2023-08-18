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Moskova'ya bir İHA saldırısı daha! Başkentte sabahın ilk saatlerinde drone saldırısı yaşandı

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 11:10
Son dakika haberi… Rusya'nın başkenti Moskova bir kez daha Ukrayna drone saldırısının hedefi oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.
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