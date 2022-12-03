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Moskova'nın merkezinde şehir çiftliği

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Giriş: 03.12.2022 11:50
Rusya'nın başkenti Moskova’daki şehir çiftliği, bugünlerde ilgi odağı halinde. Moskova'da yaşayanlar, stres atmak için adeta bir terapi merkezi gibi gördükleri çiftliğe akın ediyor.
Moskova’nın merkezinde şehir çiftliği
Moskova'nın merkezinde şehir çiftliği
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