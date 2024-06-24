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Moskova'da yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar camdan atladı: 4 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 20:28
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir binada yangın çıktı. Mahsur kalanlar camlardan atladı. 4 kişi hayatını kaybetti. İşte yangının görüntüleri…
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