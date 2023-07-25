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Moskova'da üçlü Karabağ zirvesi

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:52
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanması süreci ele alınacak. Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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