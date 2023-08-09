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Moskova'da patlama

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Giriş: 09.08.2023 12:21
Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi. Moskova'nın Sergiyev Posad şehrinde bulunan bir optik-mekanik şirketinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk tespitlerde 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
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