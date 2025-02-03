03 Şubat 2025, Pazartesi
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Moskova'da paramiliter lidere suikast! Armen Sarkisyan bombalı saldırıda öldürüldü | A Haber bombalı saldırının olduğu yerde
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada bombalı saldırı düzenlendi. Rusya yanlısı üst düzey paramiliter Armen Sarkisyan saldırıda öldürüldü. Patlamada Sarkisyan'ın bacağının koptuğu belirtildi. Sarkisyan ve koruması hayatını hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev olay yerinden gelişmeleri aktardı.