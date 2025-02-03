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Moskova’da paramiliter lidere suikast! Armen Sarkisyan bombalı saldırıda öldürüldü | A Haber bombalı saldırının olduğu yerde

Moskova'da paramiliter lidere suikast! Armen Sarkisyan bombalı saldırıda öldürüldü | A Haber bombalı saldırının olduğu yerde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 16:29
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada bombalı saldırı düzenlendi. Rusya yanlısı üst düzey paramiliter Armen Sarkisyan saldırıda öldürüldü. Patlamada Sarkisyan'ın bacağının koptuğu belirtildi. Sarkisyan ve koruması hayatını hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev olay yerinden gelişmeleri aktardı.
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Moskova’da paramiliter lidere suikast! Armen Sarkisyan bombalı saldırıda öldürüldü | A Haber bombalı saldırının olduğu yerde
Moskova’da paramiliter lidere suikast
Moskova'da paramiliter lidere suikast
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