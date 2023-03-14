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Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 15:52
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları 15-16 Mart’ta Moskova’da buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi
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