Moskova için 48 saatlik uyarı! Rus medyası: Elinizde bilgi varsa paylaşın

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Rusya'daki vatandaşları için bir uyarı metni yayımladı. Vatandaşlarına 48 saat içinde saldırı olabileceği gerekçesi ile kalabalık alanlardan kaçınmaları tavsiye edildi.

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