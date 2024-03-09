09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Moskova için 48 saatlik uyarı! Rus medyası: Elinizde bilgi varsa paylaşın

Moskova için 48 saatlik uyarı! Rus medyası: Elinizde bilgi varsa paylaşın

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 09:43
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Rusya'daki vatandaşları için bir uyarı metni yayımladı. Vatandaşlarına 48 saat içinde saldırı olabileceği gerekçesi ile kalabalık alanlardan kaçınmaları tavsiye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü!
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü!
Moskova için 48 saatlik uyarı!
Moskova için 48 saatlik uyarı!
Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Hakan Fidan’dan Gazze vurgusu
Hakan Fidan’dan Gazze vurgusu
Ukraya’ya destek veren Macron’a tepki!
Ukraya’ya destek veren Macron'a tepki!
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy’den ortak basın toplantısı!
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak basın toplantısı!
İsrail’in alıkoyduğu 47 cenaze defnedildi!
İsrail’in alıkoyduğu 47 cenaze defnedildi!
Washington’da Fidan- Blinken görüşmesi!
Washington’da Fidan- Blinken görüşmesi!
Gazzeli çocuklardan eski günlere özlem!
Gazzeli çocuklardan eski günlere özlem!
Yardım koridoru açılıyor!
Yardım koridoru açılıyor!
Batı ve Rusya arasında yeni gerilim!
Batı ve Rusya arasında yeni gerilim!
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü
Daha Fazla Video Göster