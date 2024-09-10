Moskova bomba yüklü dron ile hedef alındı!

Rusya'nın başkenti Moskova gece saatlerinde Ukrayna’nın saldırısının hedefi oldu. Bomba yüklü dronlarla gerçekleşen saldırıda bir apartman vuruldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu. İşte o anlar...

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