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Moskova bomba yüklü dron ile hedef alındı!

Moskova bomba yüklü dron ile hedef alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 19:09
Rusya'nın başkenti Moskova gece saatlerinde Ukrayna’nın saldırısının hedefi oldu. Bomba yüklü dronlarla gerçekleşen saldırıda bir apartman vuruldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu. İşte o anlar...
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Moskova bomba yüklü dron ile hedef alındı!
Moskova bomba yüklü dron ile hedef alındı!
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