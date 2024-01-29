Mona Lisa’ya çorbalı saldırı! Tarım politikasına tepki olarak çorba fırlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosu yine bir saldırıya uğradı. Fransa'nın tarım politikalarını protesto eden iki eylemci tabloya çorba fırlattı.

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