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Mona Lisa’ya çorbalı saldırı! Tarım politikasına tepki olarak çorba fırlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 10:35
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosu yine bir saldırıya uğradı. Fransa'nın tarım politikalarını protesto eden iki eylemci tabloya çorba fırlattı.
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