12 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'da!
MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da!

MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2024 17:46
Türkiye, yıllar boyunca savaşın pençesindeki milyonlarca Suriyeliye güvenli bir liman oldu. Zor zamanlarında kapılarını açan Türkiye, komşuluk bağlarının ve insanlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine başlarken bu süreçte Türkiye’ye misafirperverlik için teşekkür ettiler. Suriye'nin yeniden inşa süreci başlarken sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da!
MİT Başkanı Şam’da!
MİT Başkanı Şam'da!
Güney Kore lideri meydan okudu
Güney Kore lideri meydan okudu
İsrail’in vurduğu Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi!
İsrail’in vurduğu Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi!
Lazkiye’den Halep ve Şam’a 13 yıl boyunca tren seferi yapılmadı!
Lazkiye'den Halep ve Şam'a 13 yıl boyunca tren seferi yapılmadı!
Dervik lider Esad’ın evi görüntülendi!
Dervik lider Esad’ın evi görüntülendi!
Trump’tan Suriye mesajı!
Trump'tan Suriye mesajı!
Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!
Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!
Yaklaşık 4 bin dönüm arazi kül oldu
Yaklaşık 4 bin dönüm arazi kül oldu
A Haber BAAS Partisi binasını görüntüledi
A Haber BAAS Partisi binasını görüntüledi
Afrika’da Fransa’ya bir darbe daha!
Afrika’da Fransa’ya bir darbe daha!
Avrupa sığınma taleplerini durdurdu
Avrupa sığınma taleplerini durdurdu
Sudan’daki çatışmalar! 127 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalar! 127 kişi öldü
Daha Fazla Video Göster