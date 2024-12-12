MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da!

Türkiye, yıllar boyunca savaşın pençesindeki milyonlarca Suriyeliye güvenli bir liman oldu. Zor zamanlarında kapılarını açan Türkiye, komşuluk bağlarının ve insanlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine başlarken bu süreçte Türkiye’ye misafirperverlik için teşekkür ettiler. Suriye'nin yeniden inşa süreci başlarken sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti.

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