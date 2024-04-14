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MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri Heniyye ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.04.2024 21:14
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes müzakereleri ve insani yardımların ulaştırılması ele alındı.
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