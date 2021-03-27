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Mısır'ın başkenti Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

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Giriş: 27.03.2021 13:37
Güncelleme:27.03.2021 13:41
Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis, ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Bölge kordon altına alınırken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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