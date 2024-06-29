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Mısır Gazze sınırına asker yığıyor! İsrail ikiz saldırı mı başlatacak? Refah sınırına tanklar ve zırhlı araçlar sev edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 01:29
İsrail'den yayın yapan Kanal 14 televizyonu, Mısır ordusunun birliklerini Gazze sınırına kaydırmaya başladığını öne sürdü. Habere göre ordu, 140 tank ve zırhlı araçla birlikte yüzlerce anti-tank füzesini taşıyan konvoyuyla Refah yakınlarına konuşlanmaya başladı. Son gelişmeleri ise A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı. İşte detaylar...
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