Mısır Gazze sınırına asker yığıyor! İsrail ikiz saldırı mı başlatacak? Refah sınırına tanklar ve zırhlı araçlar sev edildi

İsrail'den yayın yapan Kanal 14 televizyonu, Mısır ordusunun birliklerini Gazze sınırına kaydırmaya başladığını öne sürdü. Habere göre ordu, 140 tank ve zırhlı araçla birlikte yüzlerce anti-tank füzesini taşıyan konvoyuyla Refah yakınlarına konuşlanmaya başladı. Son gelişmeleri ise A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı. İşte detaylar...

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