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Misilleme anonsu Orta Doğu’yu karıştırdı! İsrail’e ABD kalkanı: Ek birlikler yolda

Misilleme anonsu Orta Doğu’yu karıştırdı! İsrail’e ABD kalkanı: Ek birlikler yolda

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.08.2024 08:47
Diken üstündeki Orta Doğu’da sıcak saatler yaşandı. Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği İran'dan İsrail'e misilleme çıkışı geldi; bölgede alarmın rengi kırmızıya döndü. Gerilime Washington da dahil oldu. Amerikan ordusu İsrail yanında yer alması için takviye kuvvet gönderileceğini açıkladı.
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