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Minsk protokolü nedir? Ne zaman yapıldı, hangi maddeleri var?

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Giriş: 23.02.2022 15:21
Minsk protokolü 5 eylül 2014'te imzalandı. Amaç Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmaktı. Protokole, Ukrayna, Rusya, ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Avrupa Güvenlik Teşkilatı temsilcileri imza attı. Belarus'un Minsk kentinde imzalanan protokol o günden sonra Ukrayna-Ruska krizinde ateşkesin sembolü olarak gösterildi.

Yapılan anlaşmayla bölgede acil bir ateşkes devreye girdi. Ancak bu protokol, Donbass'taki çatışmaları durduramadı. İlk anlaşmadan beş ay sonra taraflar bir kez daha masaya oturdu. Ve 12 Şubat 2015'te "Minsk 2" adı verilen yeni bir anlaşma imzalandı.

On üç maddeden oluşan Minsk protokolü:

- Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi

- Ukrayna'nın doğusunda güvenli bölge oluşturulması

- 50 kilometre genişliğindeki bölgeden ağır silahların çıkarılması

- İnsani yardım dağıtımı

- Luhansk ve Donetsk için anayasal reform yapılması

- Çatışma bölgesindeki devlet sınırının tamamının Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilmesini kapsıyor

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