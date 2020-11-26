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Mingeçevirli kardeşler Ağdere'de şehit oldu | Anne Sevinç Ahmedov: Oğullarım çok vatanseverdi

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 19:17
Güncelleme:26.11.2020 19:21
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı ve 27 yıllık işgale son verdi. Tabii ki bu zaferin en önemli kahramanları vatanları uğruna şehit düşen kahraman askerlerdi. Mingeçevir'de bir anne iki evladını Karabağ savaşında Ağdere'de şehit verdi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, acılı anne Sevinç Ahmedov’a mikrofon uzattı ve duygularını aldı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı ve 27 yıllık işgale son verdi.

Tabii ki bu zaferin en önemli kahramanları vatanları uğruna şehit düşen kahraman askerlerdi.

Mingeçevir'de bir anne iki evladını Karabağ savaşında Ağdere'de şehit verdi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, acılı anne Sevinç Ahmedov'a mikrofon uzattı ve duygularını aldı.

Sevinç Ahmedov, "Oğullarım çok vatanseverdi. Afganistan barış gününde de görev almışlardı" dedi.

Anne Ahmedov, "Oğlumun 5 Ocak'ta düğünü olacaktı" ifadelerini kullandı.

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