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07.11.2019
Milletvekiline bıçaklı saldırı! Saldırgan önce çiçek verdi sonra bıçakladı O anlar kamerada...
Hong Kong'da bir milletvekili, Hong Kong Bölge Konseyi seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken, milletvekili hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise anbean kameraya yansıdı.
Hong Kong'da protestolar devam ederken, bir milletvekili 24 Kasım'da yapılacak bölge konseyi seçimleri için kampanya yürütüyordu.
O sırada konuşmayı dinleyen bir vatandaş milletvekiline bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.
FOTOĞRAF ÇEKME BAHANESİYLE YAKLAŞTI
Saldırganın fotoğraf çektirme bahanesiyle cebinden telefon yerine bıçak çıkarıp milletvekilinin göğsüne saplamaya çalıştı. O sırada çıkan arbedede, polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Yerel medya, milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını, saldırganın ise gözaltına alındığını duyurdu.
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