12 Mart 2022, Cumartesi
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Mikolayiv'deki saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı
Ukrayna Parlamentosu, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Mikolayiv'deki yerleşim yerlerine yapılan saldırı anlarını paylaştı. Bu sabah erken saatlerde çok katlı apartmanların bulunduğu yerlere yapılan saldırılar, güvenlik kameralarına yansıdı.