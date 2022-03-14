14 Mart 2022, Pazartesi
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Mikolayiv'de okula hava saldırısı! Enkazda 4 kişinin cansız bedeni bulundu
Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Mikolayiv'de bir okulu havadan vurdu. Yerle bir olan binanın enkazında 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 3 kişi de saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Ukrayna'nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov'a yönelik bombalı saldırılar da yeniden başladı. Son saldırılarda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.