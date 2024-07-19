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Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı!

Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 13:59
Dünya çapına yayılan yazılım krizi sürüyor. Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerini etkiledi. Microsoft'tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar çökerken dünya genelinde hava yolları, hastaneler, bankalar ve medya yayıncılığı ciddi bir kesintiye uğradı. Sorun henüz çözülemezken dünya genelinde bunun bir siber saldırı olduğu söylentilerinin yanı sıra "3. Dünya Savaşı başladı" korkusu bir kez daha gün yüzüne çıktı.
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