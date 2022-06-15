Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Başkan Erdoğan ile buluşmalı ve konuşmalıyız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan televizyonuna röportaj verdi. Miçotakis, iki ülke arasında gerilim yükselse bile, ilişkilerin “Çok kötü” olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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