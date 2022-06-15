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Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Başkan Erdoğan ile buluşmalı ve konuşmalıyız

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 16:24
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan televizyonuna röportaj verdi. Miçotakis, iki ülke arasında gerilim yükselse bile, ilişkilerin “Çok kötü” olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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