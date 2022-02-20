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Miami'de helikopter sahile düştü

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Giriş: 20.02.2022 11:03
ABD'nin turistik noktalarından Miami'de bir helikoptere irtifa kaybederek sahile düştü. Yüzlerce kişinin bulunduğu plajda, şans eseri hayatını kaybeden olmadı.

Florida'da plajdaki yüzlerce kişinin üstüne helikopter düştü. Miami Havacılık İdaresi'ne göre, olay yerel saatle 13.20 sıralarında meydana geldi.

Robinson R44 tipi helikopter, Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü.

Plaj havanın güzel olması nedeniyle kalabalıktı, helikopterde bulunan 3 kişiden 2'si yaralanırken olayda şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Polis birkaç ortak kurumla birlikte olay yerine gitti. Durumu iyi olan iki kişi yakınlardaki hastaneye sevkedildi.

Plaj girişlere kapatılırken abd polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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