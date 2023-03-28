28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Mezun olduğu okulda dehşet saçtı! 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca ile bastı

Mezun olduğu okulda dehşet saçtı! 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca ile bastı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2023 12:14
ABD'nin Tennessee eyaleti Nashville kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü öğrenci 6 kişi hayatını kaybetti. Kadın saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
Mezun olduğu okulda dehşet saçtı!
Mezun olduğu okulda dehşet saçtı!
Kuzey Kore’de alarm!
Kuzey Kore'de alarm!
Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü
Umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü
Macaristan Finlandiya’ya onay verdi
Macaristan Finlandiya’ya onay verdi
İsrail’de neler oluyor?
İsrail'de neler oluyor?
Karadeniz’de tehlikeli gerginlik
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik
Netanyahu hükümetinin sonu mu?
Netanyahu hükümetinin sonu mu?
İsrail’de neler oluyor?
İsrail’de neler oluyor?
İsrail’de halk sokaklara indi!
İsrail'de halk sokaklara indi!
Deutsche Bank’ın hisseleri eridi
Deutsche Bank'ın hisseleri eridi
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf!
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf!
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu!
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu!
Daha Fazla Video Göster