İspanya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti. Ülkede metro istasyonları sular altında kaldı. İşte o anlardan görüntüler...

İspanya'nın başkenti Madrid'de Perşembe gecesi yağan şiddetli yağmur sonrası pek çok metro istasyonu sular altında kalırken, yağışlar trafiğin aksamasına da neden oldu.

Bir yolcu tarafından çekilen amatör görüntü de su seviyesinin yükseldiği görüldü.