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Meta'dan Hamaney'e sosyal medya engeli! Teknoloji devi şirket İran dini liderini neden hedef aldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 10:29
Sosyal medya devi Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in sosyal medya hesaplarını kapattı. Açıklamada "Tehlikeli kuruluşlar ve kişiler" politikasının ihlal edildiği öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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