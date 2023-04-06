06 Nisan 2023, Perşembe
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Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3. baskın! Dünyadan tepkiler yükseliyor
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Ramazan ayı daha İsrail saldırılarının gölgesinde geçiyor. İsrail güçleri, 24 saat içinde üç kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baskınlara sert tepki gösterdi, "lanetliyorum" dedi. ABD'den "Baskınlardan ötürü endişeliyiz" açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise saldırılar için "Dehşet verici ve şoke edici" ifadesi kullanıldı.