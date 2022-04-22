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Mescid-i Aksa’ya baskınlar neden arttı? Çarpıcı sözler: Nefes aldıkları gibi yalan söylüyorlar

A Haber
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Giriş: 22.04.2022 10:35
İşgalci İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, 15 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Her ne kadar Tel Aviv yönetimi baskınlara Aamazan bayramının son gününe kadar izin verilmeyeceğini açıklasa da İsrail polisi, sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bölgedeki son gelişmeleri akademisyen Jamal Amro, A Haber canlı yayınında anlattı. Amro, “İsrailliler nefes aldıkları gibi yalan atıyorlar. PKK ve DEAŞ gibiler.  Amaçları Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü ele geçirmek." dedi. Dünya kamuoyuna tepki gösteren Amro, "En büyük destek Türkiye’den gelmiştir. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlemesini istemiyorlar. Çünkü Türkiye son umut. Filistinlilerin son sığınağı." ifadelerini kullandı.
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