Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys | Filistinli Hatice Huveys'in Kudüs mücadelesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul’daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin detayları ve Filistin’de verilen mücadeledeki son durumu Hatice Huveys A Haber'e anlattı.