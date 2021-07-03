03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys | Filistinli Hatice Huveys'in Kudüs mücadelesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul’daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin detayları ve Filistin’de verilen mücadeledeki son durumu Hatice Huveys A Haber'e anlattı.