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Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys | Filistinli Hatice Huveys'in Kudüs mücadelesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2021 17:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul’daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin detayları ve Filistin’de verilen mücadeledeki son durumu Hatice Huveys A Haber'e anlattı.
Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys
Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys
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