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Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü sürüyor! İsrail polisi baskın düzenledi

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Giriş: 22.04.2022 08:35
Son dakika haberi... İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı. Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.
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