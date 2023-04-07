Mescid-i Aksa'da işgalci İsrail zulmü! İsrail Gazze şeridini ve Lübnan'ı da vurdu

Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim bir süredir sakin olan İsrail-Lübnan sınırında tansiyonun bir anda yükselmesine yol açtı. İsrail ordusu, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a saldırı başlattığını duyurdu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar da protesto ediliyor. Gelişmeleri Ajans Filistin Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Yazıcılar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yazıcılar, “İşgalci İsrail şu anda Lübnan ve Gazze’yi vurmaya devam ediyor. İsrail aralıklarla buralara saldırılar düzenliyor. İşgal edilmiş topraklarda İsrail içerisinde Filistinliler de karşılık veriyorlar. İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırıları tüm dünyayı rahatsız ediyor.” dedi.

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