Merz’den Moskova’ya ateşkes vurgusu: 30 günlük barış için adım atmaları gereken taraf Rusya

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı ortak açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük ateşkesin sağlanması için inisiyatifin Moskova'da olduğunu belirtti. Merz, "Barış adımları atılması gereken taraf Rusya'dır" mesajı verdi.

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