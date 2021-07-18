Merkel’in cübbeyle imtihanı! O anlar kamerada

Almanya Başbakanı Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı aldığı törende oldukça güç anlar yaşadı. Doktora cübbesi giyen Almanya Başbakanı, boyunluğu takmak için uzun süre çaba gösterdi. Akademisyenlerin imdadına koştuğu Merkel, boyunluğu takınca salondakiler tarafından alkışa tutuldu.

Sık sık başına gelen zor durumlarla adından söz ettiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen günlerde yaşadığı gülümseten anlarla bir defa daha dünya gündemine oturdu.

Almanya Başbakan Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi'nin kendisine fahri doktora unvanı verdiği ödül töreninde gülümseten anlar yaşanmasına yol açtı.

ZOR ANLAR YAŞADI

Törende kürsüde, bir akademisyen tarafından doktora cübbesi giydirilmek istenen Merkel, cübbenin boyun kısmını giymekte bir hayli zorlandı.

AKADEMİYESLER YARDIMINA KOŞTU

Cübbenin boyunluk kısmını takmakta zorlanan Merkel, bu sırada takındığı yüz ifadesiyle de oldukça konuşuldu.

Sahnede adeta nefes nefese kalan Merkel'in yardımına, akademisyenler koştu.