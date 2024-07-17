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Menendez’in rüşvet ağı deşifre oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 08:45
ABD'li Senatör Bob Menendez hakkında geçen yıl rüşvet ve yolsuzluk suçlarından dava açılmıştı. Menendez 16 farklı iddiadan suçlu bulundu. Menendez'in her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
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Rüşvet ağı deşifre oldu
Rüşvet ağı deşifre oldu
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