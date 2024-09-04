04 Eylül 2024, Çarşamba
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"Menai Köprüsü operasyonu" başladı mı?
Yaklaşık 70 yıl tahta geçmeyi bekleyen İngiltere Kralı Charles, tahta çıktıktan hemen sonra kanser olduğunu öğrendi. Kralın tedavisi sürerken Buckingham sarayından bir yetkili, "Kral iyi gibi görünse de durumu çok kötü" dedi. Sarayın Charles için cenaze hazırlıkları yaptığı ifade ediliyor. Son durumu Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktaracak.