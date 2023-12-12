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Meksika'nın Texcapilla kasabasının sakinleri kartel üyeleri linç etti: 14 ölü 7 yaralı

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Giriş: 12.12.2023 15:22
Meksika’da halk kartel üyelerine geçit vermedi. Texcapilla kasabasında geçtiğimiz cuma günü bölge halkı, kendilerinden haraç isteyen La Familia Michoacana adlı kartel üyeleriyle çatıştı. Çatışmada 10’u kartel üyesi 4’ü kasaba sakini toplam 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Çatışma sonrası kasabalılar, öldürülen kartel üyelerinin cesetlerini ve kartele ait araçları ateşe verdi.
Texcapilla kasabasında kartel üyeleri linç etti
Texcapilla kasabasında kartel üyeleri linç etti
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