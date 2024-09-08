Meksika’da petrol rafinerisinde yangın!

Meksika'nın Vahaka eyaletinin en büyük dördüncü şehri olan Salina Cruz'da bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler ve yoğun duman kentte paniğe yol açtı. Yangın 6 saat süren mücadelenin sonunda kontrol altına alındı.

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