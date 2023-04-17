17 Nisan 2023, Pazartesi
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Meksika'da öğrencilerine yakın mesafeden biber gazı sıkan öğretmen görevden alındı
Meksika'da bir öğretmen öğrencilerine ceza vermek için akıl almaz bir yola başvurdu. Gençlere diz çöktürerek yüzlerine biber gazı sıkan sözde eğitimci bir taraftan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler viral olurken acımasız öğretmenin görevine son verildi.