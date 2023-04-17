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Meksika'da öğrencilerine yakın mesafeden biber gazı sıkan öğretmen görevden alındı

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 11:03
Meksika'da bir öğretmen öğrencilerine ceza vermek için akıl almaz bir yola başvurdu. Gençlere diz çöktürerek yüzlerine biber gazı sıkan sözde eğitimci bir taraftan da o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler viral olurken acımasız öğretmenin görevine son verildi.
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