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Meksika’da korkunç olay! Fotoğraf çekmek için jaguarın kafesine giren çocuk ölümden döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 16:59
Meksika'da bir hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, dehşeti yaşadı. Yasak alana atlayarak giren çocuk, jaguara çok yaklaşınca ayağından oldu. Ekiplerin devreye girmesiyle kurtarılan çocuğun son durumunun iyi olduğu belirtildi.
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