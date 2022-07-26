26 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meksika’da korkunç olay! Fotoğraf çekmek için jaguarın kafesine giren çocuk ölümden döndü
Meksika'da bir hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, dehşeti yaşadı. Yasak alana atlayarak giren çocuk, jaguara çok yaklaşınca ayağından oldu. Ekiplerin devreye girmesiyle kurtarılan çocuğun son durumunun iyi olduğu belirtildi.