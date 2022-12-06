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Meksika’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

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Giriş: 06.12.2022 10:11
Meksika’da günlerdir kayıp olan 8 aylık hamile kadının öldürülerek bebeğinin çalındığı ortaya çıktı. Çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi.
8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
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