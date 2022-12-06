Meksika’da korkunç olay! 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Meksika’da günlerdir kayıp olan 8 aylık hamile kadının öldürülerek bebeğinin çalındığı ortaya çıktı. Çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi.