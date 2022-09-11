11 Eylül 2022, Pazar
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Meksika'da katliam gibi kaza
Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü, petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 18 kişi öldü.