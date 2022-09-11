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Meksika'da katliam gibi kaza

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Giriş: 11.09.2022 00:08
Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü, petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 18 kişi öldü.
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