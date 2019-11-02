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02.11.2019

Meksika'da düzenlenen festivalde havai fişekler bir anda patladı! 8 kişi yaralandı

Meksika'nın Xochimilco bölgesinde, İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı ve amacı ölüleri anmak olan "Ölüler Günü" festivalinde atılması planlanan havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ve sonrası ise anbean amatör kameralara yansıdı.

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