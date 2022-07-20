Meksika’da dehşet anları! Pilot acil iniş yaptı

Meksika’da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan biri tuvalete girerek intihara kalkıştı. Sinir krizi geçiren adamın cep telefonunu parçalayarak, keskin parçalarıyla kendini yaraladığı öğrenildi. Acil iniş yapmak zorunda kalan uçağa gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yolcuyu, tedavisi için hastaneye kaldırdı.