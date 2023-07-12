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Meksika sokakları savaş alanı

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Giriş: 12.07.2023 08:41
Meksika'da binlerce kişi yönetime karşı ayaklandı. Zırhlı bir polis aracını çalan göstericiler, araçla valilik binasını işgal etti. 13 polis de göstericiler tarafından rehin alındı.
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Meksika sokakları savaş alanı
Meksika sokakları savaş alanı
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