Meksika sokakları savaş alanı

Meksika'da binlerce kişi yönetime karşı ayaklandı. Zırhlı bir polis aracını çalan göstericiler, araçla valilik binasını işgal etti. 13 polis de göstericiler tarafından rehin alındı.

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