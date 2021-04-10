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Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu: Hükümet yanlış kararlar alıyor
Fransız milletvekili Luic Prud'homme öğrencilerin protestosuna katıldı, ulusal meclisten içeri alınmadı. Vekil Prud'homme o anları A Haber'e anlattı. Vekil Prud'homme, "Polisin müdahale etme şekli tamamen uygunsuzdu. Özellikle de barışçıl protestocuların sayısına baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Macron da bir özür için aramadı." dedi.