Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu: Hükümet yanlış kararlar alıyor

Fransız milletvekili Luic Prud'homme öğrencilerin protestosuna katıldı, ulusal meclisten içeri alınmadı. Vekil Prud'homme o anları A Haber'e anlattı. Vekil Prud'homme, "Polisin müdahale etme şekli tamamen uygunsuzdu. Özellikle de barışçıl protestocuların sayısına baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Macron da bir özür için aramadı." dedi.

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