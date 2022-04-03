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Marshall Planı: Yardım mı? Strateji mi?

A Haber
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Giriş: 03.04.2022 11:50
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından harap olmuş Avrupa'ya dönemin en güçlü ekonomilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri yardım eli uzattı. Fakat bu yardım eli aslında düşünülenden biraz daha farklıydı. Türkiye'nin de bir parçası olduğu Marshall Planı, Soğuk Savaş'ın başlamasında belki de en önemli adımdı. Detaylar A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı dönüm noktasında...
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