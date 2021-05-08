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Mars helikopterinin Gazzeli mühendisi Loay Elbasyou A Haber'de
Mars'ta uçuş yaparak tarihe geçen "Ingenuity" helikopterinin inşasında büyük rol oynayan isimlerden biri de Filistinli mühendis Loay Elbasyoun Gazze'den NASA'ya uzanan ilginç hikayesini A Haber'e anlattı. Abluka altında yaşayan Filistinli çocuklara seslenerek "hiçbir şey imkansız değil. hayal kurmaya hakkınız var." dedi.