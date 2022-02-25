25 Şubat 2022, Cuma
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Marketlerde ekmekler tükendi! Türk öğrenci Atış Taşdemir A Haber canlı yayınında son durumu anlattı: Nasıl bulacağız bilmiyoruz
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ikinci gününde A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Rusya’nın saldırılarında stok yapan halk sığınaklara çekildi. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Öğrenci Atış Taşdemir, " Ekmek almak için dışarı çıktık. Ekmek rafları bomboş. Market sahibi ekmeğin geldiği gibi bittiğini anlattı. Ekmek nasıl bulacağız bilmiyoruz. Ben iyiyim. Annem Aybüke’ye ikizime bütün arkadaşlarıma çok selamlar iyiyim hiçbir problemimiz yok. Sadece tabii stres altındayız. Bugünler de geçecek. Devletimiz bizim yanımızda." dedi.