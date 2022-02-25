25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Marketlerde ekmekler tükendi! Türk öğrenci Atış Taşdemir A Haber canlı yayınında son durumu anlattı: Nasıl bulacağız bilmiyoruz

Marketlerde ekmekler tükendi! Türk öğrenci Atış Taşdemir A Haber canlı yayınında son durumu anlattı: Nasıl bulacağız bilmiyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 11:44
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ikinci gününde A Haber bölgedeki sıcak gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Rusya’nın saldırılarında stok yapan halk sığınaklara çekildi. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Öğrenci Atış Taşdemir, " Ekmek almak için dışarı çıktık. Ekmek rafları bomboş. Market sahibi ekmeğin geldiği gibi bittiğini anlattı. Ekmek nasıl bulacağız bilmiyoruz.  Ben iyiyim. Annem Aybüke’ye ikizime bütün arkadaşlarıma çok selamlar iyiyim hiçbir problemimiz yok. Sadece tabii stres altındayız. Bugünler de geçecek. Devletimiz bizim yanımızda." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev'de sıcak çatışma anları
Marketlerde ekmekler tükendi
Marketlerde ekmekler tükendi
Camlarımızı dolaplarla kapattık
"Camlarımızı dolaplarla kapattık"
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Kiev’de sıcak çatışma anları
Rusya kaç asker kaybetti!
Rusya kaç asker kaybetti!
Rus askerleri Kiev’e ilerliyor
Rus askerleri Kiev’e ilerliyor
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Ukrayna’da panik ve korku sürüyor
Ukrayna’da panik ve korku sürüyor
A Haber’de anlattı: Sabaha kadar...
A Haber'de anlattı: Sabaha kadar...
İşte dünyanın konuştuğunun fotoğraf
İşte dünyanın konuştuğunun fotoğraf
Mariupol’de son durum
Mariupol'de son durum
Daha Fazla Video Göster